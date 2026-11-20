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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el reparto de diputaciones plurinominales bajo el sistema conocido como "cremallera", aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso de Zacatecas, y que generó inconformidad en los partidos de oposición.

Al revisar impugnaciones del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PT y el Verde, el pleno de ministros resolvió que es constitucional combinar dos listas de candidaturas para definir las 12 diputaciones de representación proporcional en dicho Congreso, mediante esta modalidad.

Por mayoría de votos, los ministros determinaron que es parte de la libertad de configuración de las legislaturas locales, además de que Zacatecas no es la única entidad que ha adoptado el sistema mediante el cual los partidos políticos combinan dos listas de seis fórmulas, en la que incluyen candidaturas elegidas por ellos y a los "mejores perdedores".

"En la integración de la lista definitiva, tanto por la decisión de los partidos como por los mejores perdedores de cada partido, es parte de la libertad de configuración de las legislaturas locales. La consulta señala que el sistema no atenta contra el principio de certeza electoral.

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