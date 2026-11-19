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CIUDAD DE MÉXICO.- El profesor Carlos Frenk, cosmólogo y astrofísico mexicano-británico, artífice de una de las teorías más importantes sobre la evolución del Universo, ha sido nombrado caballero en la lista de honores del cumpleaños del rey.

De acuerdo con un artículo de la Universidad de Durham, el profesor es uno de los creadores de la materia oscura fría para la formación de la estructura del universo. Ahora es nombrado por el Rey Carlos III como sir Carlos por sus contribuciones a la ciencia.

"Ser nombrado caballero por Su Majestad el Rey es un inmenso honor, y decir que estoy rebosante de alegría es quedarse corto. Estoy profundamente agradecido a mi esposa, Susan, a mi familia, a mis colegas y estudiantes, y a la Universidad de Durham, quienes me han brindado un apoyo incondicional a lo largo de los años, sin el cual esto jamás habría sido posible. De adolescente, recuerdo quedar cautivado por un cielo nocturno repleto de estrellas, y supe entonces que quería dedicar mi vida a comprender sus orígenes. Haber podido hacerlo, trabajando junto a científicos talentosos del mundo, ha sido un privilegio".