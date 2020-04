"Covid-19 da a todos", recula gobernador de Puebla

El gobernador de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, pasó de afirmar que el coronavirus ataca principalmente a la "gente acomodada", a asegurar que les da a todos.

"Todos estamos expuestos al contagio, niños, jóvenes, adultos y los que tenemos una comorbilidad", declaró hoy el mandatario poblano.

En conferencia de prensa, admitió además estar expuesto por sus enfermedades, propias de la diabetes, aunque no la mencionó por su nombre.

"No crean que no estoy consciente de mi nivel de riesgo, pero yo no puedo parar ni me puedo encerrar, no puedo llegar a mi domicilio y decir: ya no salgo", expuso.

Al alertar que se mantiene un contagio alto en Puebla del coronavirus, Barbosa afirmó que debe estar al frente del barco y demostrar que el gobierno tiene timón.

Hace un par de semanas, el mandatario estatal afirmó que la mayoría de los afectados por el virus son gente acomodada.

"Hay mucha gente de los 40 personas algunos, son padres de familia sí, la mayoría son gente acomodada ehh, ¿si lo saben o no? Si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres no, los pobres estamos inmunes", expresó.

Hasta hora suman 638 personas diagnosticados con Covid, de las cuales 230 se encuentran en hospitales (50 en estado crítico).

Además se tiene un registro de 131 fallecidos, siete sumados en las últimas 24 horas.