Crean piñata de "compañere" y los tunden en redes

Como es su costumbre, la piñatería Ramírez realizó una piñata sobre el tema viral del momento, ahora representan a Andra Milla, la persona no binaria que generó una polémica sobre el lenguaje inclusivo en redes sociales a raíz de un video en el que pide a los estudiantes de su clase que le llamen "compañere".

"Habemus piñata Por que!!.... "No soy tu compañera ,soy tu COMPAÑERE " No soy tu piñata soy tu PIÑATE sin miede al exite RESPETEN SOBRINES! Saludos a mis clientes no binarios (sic)", se lee en la publicación de la famosa piñatería ubicada en Reynosa, Tamaulipas.

Dicha publicación generó críticas negativas en rede sociales por supuestamente contribuir al bullying mediático de la persona no binaria.

Aunque también hubo quien lo tomó con humor y no vio ofensivo dicho posteo que ha logrado miles de comentarios.

Las fotos de la piñata muestran a una persona con vestido rosa sosteniendo dos carteles en los que se lee "no soy tu compañera, soy tu compañere".

Andra, compañere y el lenguaje inclusivo

A través de tres videos señaló que ella ha solicitado en correos electrónicos enviados a sus maestros que se dirijan a ella con el pronombre "elle".

"Yo suelo mandarle correo a mis profesores en cada inicio de semestre, también la oficina de género lo hace. Lamentablemente les profesores no siempre acatan el pedido de que me hablen de elle", señala en las grabaciones.