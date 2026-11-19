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CIUDAD DE MÉXICO.- El crimen organizado provoca el cierre de escuelas, deserción escolar y desplazamiento forzado en México, además de reclutar a niñas, niños y adolescentes, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que exigió al gobierno una política nacional para impedir que los menores sean utilizados por grupos criminales y garantizar la continuidad de las clases en las comunidades afectadas.

En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, aprobadas el 13 de noviembre de 2026, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales alertó sobre "el cierre de escuelas, la deserción escolar, el desplazamiento forzado" y la pérdida de empleos y medios de subsistencia por diversas amenazas y extorsiones.

El organismo manifestó su preocupación por "el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos delictivos organizados", así como por las desapariciones, la explotación sexual y la trata, sin que se les reconozca como víctimas.

Ante esta situación, recomendó al Estado mexicano adoptar una política nacional para prevenir el reclutamiento y utilización de menores, mediante estrategias de prevención comunitaria con participación de organizaciones civiles y de la propia infancia.

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La ONU pidió dar prioridad a la investigación y sanción de las desapariciones, feminicidios y otros delitos contra niñas, niños y adolescentes, así como establecer mecanismos de protección en los tres órdenes de gobierno.

En materia educativa, exigió "garantizar la continuidad de servicios esenciales en todo el territorio mediante la presencia de autoridades civiles" y adoptar medidas de protección.