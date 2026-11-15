Crimen inunda la frontera con drones espías

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San Diego, Cal.- En el cielo de la frontera entre Tijuana y San Diego los drones se han convertido en los nuevos ojos del crimen organizado. Son los nuevos "halcones cibernéticos" en los límites entre México y Estados Unidos, donde autoridades estadounidenses libran una batalla contra sistemas aéreos no tripulados de los cárteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Diariamente la Patrulla Fronteriza surca los cielos de la zona más transitada del mundo para detectar y neutralizar a los narcodrones utilizados para vigilar y coordinar el tráfico de migrantes y drogas.

Con una flotilla de aeronaves no tripuladas de alta tecnología, oficiales de la Patrulla Fronteriza realizan reconocimientos terrestres en la franja fronteriza para inhibir a los llamados narcodrones de contravigilancia.

Más de 300 sistemas aéreos no tripulados han sido neutralizados durante el año por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, del Comando Norte de Estados Unidos, lo que representa una ofensiva cada vez más intensa de los grupos criminales.

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El zumbido de los aparatos de la Patrulla Fronteriza Sector San Diego comienza desde temprana hora y los equipos realizan día y noche labores de vigilancia y rastreo en la zona urbana, montañosa y marítima de los casi 100 kilómetros que abarca la frontera entre Tijuana y San Diego.

Lo anterior, para identificar los puntos donde se registran más incursiones de los criminales, como son las colonias Nido de las Águilas y Las Torres, en Tijuana, desde donde polleros o coyotes lanzan drones para guiar el tráfico de indocumentados y vigilar los agentes migratorios.

Con casi 20 años en la corporación, Gerardo Gutiérrez, vocero de la Patrulla Fronteriza Sector San Diego, reveló que los cárteles De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y células de los Arellano Félix utilizan los drones para vigilarlos y monitorear sus movimientos, horarios de llegada, cuándo se van, qué hacen e, incluso, cuándo comen o van al baño, con el fin de identificar oportunidades para facilitar el cruce ilegal de migrantes.

El agente detalló que los cárteles guían a los migrantes con los drones y por teléfono les indican cómo avanzar, por dónde y el punto en el que los recogerán, además de que los alertan sobre la presencia de los agentes fronterizos.

En el sector San Diego la Patrulla Fronteriza mantiene un despliegue de alrededor de 2 mil 400 agentes y su meta es llegar a 2 mil 700 en los próximos años, ante las amenazas que hoy representan los narcodrones en la frontera entre México y EU.