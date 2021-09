Crónica: AMLO y Sheinbaum, como en un mitin

Al levantarle la mano en señal de victoria, entre aplausos y vítores como si se tratara de un mitin político y manifestar por segunda vez en menos de una semana que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aspirante presidencial para 2024, gobierna muy bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por la capital del país.

Al visitar las alcaldías de Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa gobernadas por Morena, el Jefe del Ejecutivo federal acompañado por Sheinbaum Pardo inauguró las primeras sucursales del Banco del Bienestar en la capital de la República, y aseguró: "Siempre es un gran placer, una gran satisfacción recorrer las comunidades, los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México, porque esta es una capital muy solidaria, fraterna; además, bien gobernada por Claudia Sheinbaum", opinó.

Al inaugurar la primera sucursal del Banco de Bienestar en la capital, el Mandatario federal anunció que cuando se consolide este banco se podrán recibir remesas y se pagarán nóminas de trabajadores del gobierno federal.

Expuso que es "un sueño que se está convirtiendo en realidad" estar inaugurado las primeras sucursales de este banco en la capital y pese a que no fijó ninguna fecha, adelantó que a través de esa institución se pagará la nómina de maestros y de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

En la alcaldía Tláhuac, donde fue recibido entre aplausos y vítores por los vecinos como si se tratara de un mitin político, el presidente López Obrador aseguró que su administración respaldará al gobierno de la Ciudad de México para que a más tardar en un año sea rehabilitada la Línea 12 del Metro, suspendida desde el pasado 3 de mayo cuando colapsó un tramo elevado, accidente que cobró la vida de 26 personas, a la altura de la estación Olivos.

"Vamos a seguir ayudando, apoyando a todos, respetando a todos, pero dándoles preferencia a los humildes, por el bien de todos primero los pobres", insistió López Obrador.

Previo a esto, el Titular del Ejecutivo federal le levantó la mano a la jefa de Gobierno capitalino cuando los habitantes pedían su intervención ante problemáticas de la demarcación.

En su última parada, en la alcaldía de Iztapalapa, uno de los bastiones de Morena en la capital de la República, el presidente López Obrador volvió a asegurar que no visitaba mucho esa demarcación porque estaba bien representada por Claudia Sheinbaum y por Clara Brugada, alcaldesa de la zona.

"No visito con mucha frecuencia las ahora alcaldías, porque me siento bien representado por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y para qué voy a venir tan seguido a Iztapalapa si aquí está Clarita Brugada. Me ayudan mucho, me quitan la carga y vamos a seguir juntos".