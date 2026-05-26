Cuando digo ´no vean una televisora´ es una opinión: Sheinbaum
Rechazó censura a TV Azteca, pero reiteró que ejerce su derecho de réplica a los ataques mediáticos
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya ejercido censura contra TV Azteca, luego del llamado que hizo a no sintonizarla y afirmó que sólo fue una opinión.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "cuando ayer dije ´no vean TV Azteca´ es una opinión, pero no estoy censurando como Presidenta de la República a nadie".
"Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la Presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras", expresó.
"Cuando digo ´no vean una televisora´ pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora", agregó.
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La Mandataria federal acusó que "existe una ofensiva por parte de la televisora contra el gobierno de México con muchas mentiras (...) Prácticamente cuando entramos del gobierno a la fecha, la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador".
"Fíjense, dicen que no hay libertad de expresión, hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno incluso con mentiras y cada vez son más mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica dijo.
En ese sentido, descartó que vaya a revocar concesiones a TV Azteca, "porque eso es lo que ellos quieren, en todo caso que se abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia, pero no vamos a entrar a ese proceso".
SIP cuestiona llamado de Sheinbaum a no ver TV Azteca
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de desafortunadas las palabras de Sheinbaum y alertó sobre riesgos a la libertad de prensa.
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