"Cuando salgamos de esto, voy a convocar a abrazos y a besos en el Zócalo y en todas las plazas públicas", dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió colaboración a los empresarios durante esta crisis y aplaudió la postura del magnate Carlos Slim, quien, según el presidente, dijo que "no iba a despedir a ningún trabajador".



"Estoy seguro que la mayoría de empresarios nos van a ayudar", expresó el mandatario, quien sugirió que las empresas ofrezcan a sus empleados "un mes de retiro de permiso con goce de sueldo".



El presidente sostuvo que el país superará esta crisis y se podrá aplicar la llamada Cuarta Transformación, el término con el que se refiere a su obra de gobierno para "hacer una patria nueva" libre de corrupción.



"No es el coronavirus ni la crisis económica. Lo que está en juego es si triunfa el cambio verdadero o fracasa. Si sale adelante la Cuarta Transformación o hay un retroceso a lo de antes, al régimen de corrupción, injusticias y privilegios", señaló.



Asimismo, López Obrador explicó que seguirá haciendo giras por el país pero que no dará abrazos y besos para prevenir los contagios de coronavirus, aunque considera "muy desagradable" tener que contener sus muestras de cariño.



"Llevo décadas saludando, abrazando y besando a mis amigos, a mis semejantes, porque el amor con amor se paga", recordó López Obrador, quien estuvo buscando la presidencia del país desde 2006.



En ese sentido, anunció entre risas que cuando se levante la crisis sanitaria convocará a la ciudadanía a abrazarse y a besarse.



"Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y a besos en el Zócalo y en todas las plazas públicas para celebrar de esta manera", expresó.



A diferencia de otros países de la región, el Gobierno de México no tiene previsto imponer una cuarentena obligatoria para no afectar a los millones de personas pobres que se buscan la vida en la economía informal.



López Obrador presentará el próximo domingo un plan de apoyo económico para mitigar los efectos de la pandemia a la economía mexicana, que el año pasado decreció un 0,1 %.



Algunos expertos han pronosticado caídas del Producto Interno Bruto (PIB) de México superiores al 5 % para 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia.