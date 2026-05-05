¿Cuántas veces Sheinbaum ha suspendido la mañanera del pueblo?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

suspendió este martes 5 de mayo su conferencia matutina por una reunión con el Gabinete de Seguridad y para encabezar la ceremonia por el 164 aniversario de la

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, sin embargo, esta no ha sido la primera vez que suspende la mañanera. Aquí un recuento:Con motivo de, Sheinbaum Pardo canceló su conferencia matutina elsanto y las reanudó hasta el lunes 6 de abril, periodo en el que deseó a los mexicanos tiempo dea las familias mexicanas."Les voy a dejar descansarde, sábado y domingo eso ya", dijo.El miércoles, la Presidenta anunció que suspendería sus mañaneras hasta el lunes 29 de diciembre por las, donde deseó una feliz navidad y Año Nuevo a todos los mexicanos."Le vamos a dara toda la, a todos los compañeros y compañeras, a quienes agradecemos, a todos y todas que este año estuvimos juntos a lasen punto", indicó."Y pues tampoco el 1 y 2 (de enero) porque es, entonces vamos a dara la fuente periodística de Presidencia", agregó.El, en el marco de las celebraciones por el, la Mandataria también interrumpió su conferencia matutina para ""."El 12,. ¿Qué hicimos el año pasado? ¿No hubo? Pues vamos a hacer tradición, vamos a", señaló.El pasado, la Presidenta también se ausentó de su conferencia mañanera en Palacio Nacional por su participación en lade la Democracia en Barcelona, España, por lo que ésta fue encabezada por la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.Durante su viaje, sostuvo reuniones con, presidente del Gobierno de España;, presidente de la República de Colombia;, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.