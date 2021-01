Cuántos fines de semana largos habrá este 2021

Este lunes 1 de febrero será el primer puente largo del año con motivo de la celebración del Día de la Constitución, por lo que varias actividades laborales se suspenden y sucursales bancarias no darán servicio; pero aún quedan dos fines de semana largos al 2021, uno en marzo y otro en noviembre.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el siguiente fin de semana largo será del viernes 12 al lunes 15 de marzo por el natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo.

El segundo será del viernes 12 al lunes 15 de noviembre y será por la conmemoración del Día de la Revolución, que se celebra el 20 de noviembre.

La Secretaría de Turismo indicó que los periodos vacacionales durante el 2021 serán los siguientes: Semana Santa y Pascua, del lunes 29 de marzo al domingo 11 de abril; Verano, del lunes 5 de julio hasta el domingo 29 de agosto; e Invierno, del lunes 20 de diciembre al domingo 9 de enero de 2022.

En febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondría la eliminación de los "puentes" para este 2021, bajo el argumento de que los niños ignoran las fechas históricas detrás de los días feriados.

"Sé que es polémico, pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va", dijo en una de sus conferencia mañaneras.

Sin embargo, meses después, López Obrador anunció que los "puentes" se quedarán otro año más debido a la pandemia del Covid-19, ya que el nuevo coronavirus ha tenido un gran impacto en el sector turístico, por lo que cancelar los "puentes" tendría un efecto aún más devastador en el sector.

La Sectur, a cargo de Manuel Torruco informó que para este primer fin de semana largo, se prevé un escenario optimista con una ocupación hotelera de 61.6 por ciento; la llegada de un millón 446 mil turistas a hoteles; y una derrama económica en centros de hospedaje de tres mil 483 millones de pesos.

Para el segundo fin de semana largo, se espera una ocupación hotelera de 63.4 por ciento; la llegada de un millón 501 mil turistas; y una derrama de tres mil 621 millones de pesos.

Mientras que para el último fin de semana largo, el escenario optimista muestra una ocupación de 66.5 por ciento; la llegada de un millón 694 mil viajeros; y una derrama de cuatro mil 42 millones de pesos.