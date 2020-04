Cuarentena puede agravar situaciones de riesgo para niños: Segob

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), alertó que la cuarentena por el coronavirus podría agravar las situaciones de riesgo, pobreza, desigualdad y violencia que los niños padecen en México.

Al encabezar la Primera Sesión Extraordinaria 2020 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Sánchez Cordero advirtió que los menores se podrían convertir en "potenciales víctimas o testigos presenciales" de la violencia familiar durante el periodo de cuarentena.

"No permitamos que niñas, niños y adolescentes se conviertan en las víctimas invisibles de esta pandemia, por los efectos que podría ocasionar en su integridad, su salud, su educación y alimentación, entre muchos otros derechos", señaló Sánchez Cordero de manera virtual a funcionarios federales y estatales.

Pidió a todos de trabajar de manera conjunta para evitar un retroceso en materia de los derechos de la niñez y adolescencia:

"Hago un llamado a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, a la sociedad civil organizada, al sector privado, a la academia y a las familias de México a profundizar la coordinación, a no fallarles a las niñas, niños y adolescentes cuando más requieren de nuestra acción, y con ello, evitar que sean las víctimas que no contabilice la pandemia", refirió.

Asimismo, adelantó que a más tardar el próximo lunes enviará un Acuerdo con acciones esenciales en favor de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).