Cuatro trabajadores hospitalizados tras explosión en refinería de Juchitán
La explosión pudo originarse por falta de mantenimiento y ruptura de tubería en la planta.
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JUCHITÁN, Oax., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades dePetróleos Mexicanos (PEMEX), informaron que de las seis personas lesionadas
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anoche, durante el incendio de la planta Hidros II, cuatro permanecen hospitalizados y dos fueron dados de alta.
Algunos petroleros que atestiguaron la enésima emergencia que se vivió anoche en la refinería "Antonio Dovalí Jaime", pudo haber ocurrido por la falta de mantenimiento en las instalaciones petroleras.
Escuchamos una fuerte explosión y sobrevino el incendio en una de las torres de enfriamiento de la planta Hidrodesulfuradora II, donde confluyen productos como gasolina, turbosina o diésel, que pasan en tuberías para ser enfriadas.
La explosión e incendio explicaron algunos petroleros que conocen la operación de la planta Hidros II, pudo derivarse de la ruptura de alguna tubería dañada, porque al mezclarse el producto con el agua fría, alguna fuente de ignición como chispa o fricción, se produce la explosión.
Durante el año pasado, miles de obreros que laboran para compañías no fueron contratados debido a que PEMEX no ejecutó trabajos de mantenimiento, según denunciaron dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México.
En enero pasado, se suscitó un incendio en la planta Hidros I, y durante 2025 la refinería registró constantes eventos de emergencia. PEMEX no informa las causas de los accidentes y tampoco informa sobre las acciones para evitar riesgos o de mitigación por contaminación.
Los trabajadores lesionados durante el incendio del lunes, reciben atención médica en el hospital de PEMEX de Salina Cruz.
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