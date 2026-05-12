Cuatro trabajadores hospitalizados tras explosión en refinería de Juchitán

JUCHITÁN, Oax., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades de

(PEMEX), informaron que de las

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anoche, durante el incendio de la planta Hidros II, cuatro permanecen hospitalizados y dos fueron dados de alta.Algunosque atestiguaron laque se vivió anoche en la refinería "Antonio Dovalí Jaime", pudo haber ocurrido por laen las instalaciones petroleras.Escuchamos unay sobrevino el incendio en una de lasde la, donde confluyen productos como gasolina, turbosina o diésel, que pasan en tuberías para ser enfriadas.Lae incendio explicaron algunosque conocen la operación de la planta Hidros II, pudo derivarse de la ruptura de alguna tubería dañada, porque al mezclarse el producto con el agua fría, alguna fuente de ignición como chispa o fricción, se produce laDurante el año pasado,que laboran para compañíasdebido a que PEMEX no ejecutó trabajos de mantenimiento, según denunciaron dirigentes de laEn enero pasado, se suscitó un incendio en la planta Hidros I, y durante 2025 la refinería registróde emergencia.las causas de los accidentes y tampoco informa sobre las acciones para evitar riesgos o de mitigación por contaminación.Losdurante el incendio del lunes, reciben atención médica en el hospital de PEMEX de