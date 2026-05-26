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Culpa CNTE a gobierno por muerte de maestro en plantón

Los profesores mantienen sus demandas educativas en un plantón

Por El Universal

Mayo 26, 2026 12:37 p.m.
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Foto: El Universal

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      Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) responsabilizaron al gobierno federal por la muerte de un docente ocurrida tras las movilizaciones de este lunes y el intento de ingreso al Zócalo capitalino, durante una conferencia realizada este martes a un costado de El Caballito, previo a dirigirse a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob).

      "Se debió también a una cuestión de un infarto que nos informan, pero también seguramente por todos los sucesos que se vivió ayer al ingresar al Zócalo, seguramente fue un detonante también para este desafortunado deceso", señaló Yenny López, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

      Aseguró que mantienen vigentes sus demandas locales y nacionales, y acusó incumplimientos tanto del gobierno estatal como federal en materia educativa y de salud.

      Entre las principales exigencias mencionaron la contratación de maestros para cubrir vacantes derivadas de jubilaciones, el pago a docentes que laboran horas adicionales en secundarias técnicas y generales, así como la regularización de claves para trabajadores con funciones directivas y docentes.

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      También reclamaron la entrega de recursos para uniformes escolares destinados a padres de familia, acuerdo que, afirmaron, permanece pendiente desde el año pasado.

      "¿Dónde está entonces ese recurso que le corresponde ya a los padres de familia?", cuestionó la docente.

      Señaló además irregularidades en la entrega de mobiliario y equipamiento para escuelas, y acusaron que parte de esos apoyos han sido utilizados con fines de "proselitismo político".

      Respecto a los servicios médicos, denunció deficiencias en clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Oaxaca, pese a la construcción de nueva infraestructura hospitalaria.

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      La CNTE reiteró que sus demandas centrales continúan siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de la reforma educativa y demandas relacionadas con justicia social.

      Los representantes magisteriales informaron que este martes sostendrán una mesa tripartita enfocada en demandas locales de la Sección 22 y señalaron que continúan valorando nuevas acciones, incluido el posible ingreso al Zócalo capitalino.

      Indicaron además que conforme a acuerdos de su Asamblea Estatal, se prevé el arribo de más contingentes a la Ciudad de México para fortalecer el plantón y la movilización nacional.

      Finalmente, hicieron un llamado a otros sectores sociales a sumarse a las protestas contra la Ley del ISSSTE de 2007 y aseguraron que permanecerán en la capital del país "hasta el momento que sea necesario" en espera de respuestas favorables a sus demandas.

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