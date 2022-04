Culpar a Netflix no resolverá los problemas del país: senadores

Jueves, 31 de marzo de 2022 15:21 | Información General | SENADORES-AMLO



CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Senadores del Grupo Plural y del PRI calificaron como "barato, inútil e irresponsable que el presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores como el zacatecano, David Monreal, culpen a medios de comunicación y a plataformas como Netflix del aumento en el consumo de droga y de la violencia e inseguridad desbordada en el país.

Después de que el presidente López Obrador expuso en la conferencia mañanera que Netflix busca "pintar mundos color de rosa" el narcotráfico, creando sentimientos aspiracionistas en la población y romanizando la violencia por el tráfico de drogas, los legisladores lamentaron que nuevamente el Presidente busca evadir su responsabilidad en tema de violencia, narcotráfico e inseguridad.

Germán Martínez Cáceres, del Grupo Plural, expuso en rueda de prensa que el Presidente busca "quitarse escurrir el bulto de su responsabilidad" ante el fracaso de su modelo de seguridad y un gobierno que no se conduele con las víctimas, con una FGR que no combate a la delincuencia y con un Alejandro Gertz Manero al que sólo le duele su familia.

El extitular del IMSS, indicó que no echándole la culpa a Netflix es como se resolverán los problemas de inseguridad y violencia en el país, porque evadir la responsabilidad "no sólo es barato sino es inútil y no consuela a las víctimas".

La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, coincidió en que ni el gobierno federal, ni el de Zacatecas, pueden evadir su responsabilidad, responsabilizando a medios, plataformas o periodistas del clima de violencia e inseguridad.

Respecto a lo dicho la víspera por el gobernador David Monreal en el sentido de que "hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales", dijo que no abonan a frenar el clima de inseguridad en el estado y expone aún más a los periodistas a la violencia.

"El gobernador se debe retractar de esa declaración porque nos puede gustar o no lo que los medios de comunicación se diga sobre de nosotros o se diga sobre del entorno que existe, pero hay niveles y órdenes de responsabilidades y en ese sentido me parece importante que desde el gobierno se garantice el derecho a la libertad de expresión y se garantice la seguridad de quienes trabajan en los medios de comunicación", indicó.