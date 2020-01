D'Alessio impulsara democratización de organizaciones deportivas

El presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, anunció que con el fin de acabar con la eternización de presidentes de federaciones deportivas impulsará la reactivación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo (Coved).

"Es un asunto de presunta corrupción y también de violación de los derechos de quienes están afiliados a las asociaciones estatales, porque tienen derecho a voz y voto" pero prevalecen prácticas irregulares para garantizar la reelección de algunos directivos, expuso.

Si bien ese Consejo tiene como objetivo respetar la autonomía de las federaciones, en los hechos se favorecen conductas que dañan a los atletas y sus derechos.

Explicó por ejemplo que "cuando el presidente de una federación intuye que no votarás por él, arbitrariamente dan de baja todas tus academias, pero lo más grave es que desafilian a todos los alumnos, y qué sucede –literal– dan de alta a compadres, comadres, amantes, hasta padres de familia de otros afiliados quienes tendrán voz y voto, ésa es la manera irregular como se eligen a los presidentes de las federaciones, lo que afecta directamente a la población deportiva.

"Ésa es la razón por la cual los presidentes de las federaciones están en el poder por tantos años; hay presidentes de federaciones que llevan más de 20 años", recordó.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) explicó que ya se realizó un análisis junto con el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP) para valorar el impacto presupuestal de reactivar el Coved y se concluyó que "es un órgano que le costaría al Estado no más de 9 millones de pesos".

Vargas expuso que otro objetivo de la Comisión será transformar a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) "en un efectivo tribunal de justicia para los atletas", planteamiento que cuenta con apoyo de la mayor parte de los diputados de la Comisión.

Explicó que se analiza que esta Comisión tenga de algún modo la participación del Poder Judicial, para dar fuerza a sus resoluciones. En la actualidad "el atleta tiene las de perder, aunque gane en el juicio en la CAAD", y además hay algunos que carecen de los medios económicos para poder defenderse ante un tribunal judicial.

Si el Poder Judicial sigue sin intervenir, "vamos a seguir viendo a los atletas padecer todo tipo de arbitrariedades y violaciones a sus derechos, no solamente constitucionales, sino por los estatutos que los rige su federación", expuso.