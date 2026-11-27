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CIUDAD DE MÉXICO.- Tiene más de 60 años y vive en el Reclusorio Norte. Cuando se acercó a un grupo de compañeros que aprendían disciplinas circenses, pensó que era demasiado grande para intentarlo. Hoy camina sobre zancos a un metro de altura.

“¿Cuándo me hubiera imaginado que iba a hacer esto, que me iba a trepar a un metro de altura?”, le dijo a Paola Herrera, directora y cofundadora de La Bomba Teatro, agrupación que desde hace un año enseña artes circenses a los internos del penal.

Esta noche, él y otros 14 internos ofrecerán dos funciones de “Salto de libertad”, espectáculo que combina números circenses con pasajes inspirados en sus propias experiencias, ante sus compañeros de reclusión, algunos familiares y autoridades.

Durante los ensayos, entre las filas de butacas vacías del auditorio, unos se lanzan clavas azules, otros giran dentro de una rueda circense o practican acrobacias suspendidos del techo. Hay quienes han aprendido a sostener sobre sus hombros el peso de un compañero.

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Descubrir lo que eran capaces de hacer con su cuerpo, comenta Ernesto Ponce, uno de los responsables del taller, ha llevado a algunos a preguntarse qué rumbo habrían tomado sus vidas de haber conocido antes estas disciplinas.

“Muchos de ellos dicen: ‘¿Por qué no conocí esto antes? ¿Por qué no descubrí que era capaz de esto? Yo me hubiera alejado de las sustancias, de las pandillas y de esas cosas´”, comenta.

Con Salto de libertad nace, según sus creadores, la primera compañía circense de México integrada exclusivamente por personas privadas de su libertad.

Es resultado de “Sonrisas liberadas”, un proyecto de La Bomba Teatro que busca enseñar las artes circenses dentro de los centros penitenciarios y formar instructores entre los internos.

“Son personas que no pierden el tiempo, que siempre quieren más, que lo intentan una y otra vez, tienen este deseo de aprender, de hacer”, explica Horacio Arango, dramaturgo y cofundador de la agrupación.

Desde 2023, la compañía lleva sus espectáculos a centros federales de readaptación social y de internamiento para adolescentes, con apoyo del programa México en Escena para Grupos Artísticos, de la Secretaría de Cultura.