DEA denuncia vínculos de funcionarios mexicanos con narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió que "esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México" al responder sobre la reciente acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y por qué tantos líderes políticos tienen vínculos con el narcotráfico. Además, Cole dijo que "no hay duda de que los narcotraficantes y los funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años".

DEA acusa funcionarios mexicanos por vínculos con narcotráfico

El senador John Kennedy, republicano por Louisiana, señaló, en una audiencia en la que se interrogó a altos funcionarios del FBI y la DEA sobre la lucha contra el narcotráfico en México, que "por el trabajo de las agencias se acaba de acusar formalmente a un gobernador en México por trabajar con los cárteles para 'envenenar a nuestra gente'". Amo al pueblo de México. Son personas maravillosas. Son nuestros vecinos. Compramos muchos de sus productos y ellos compran muchos de nuestros productos (...) ¿Ayúdenme a entender por qué tantos líderes políticos en México... tienden a tener vínculos tan estrechos con los cárteles de la droga? ¿Es dinero? ¿Es poder? ¿Es miedo? ¿Y qué hacemos al respecto?".

Cole añadió que "tenemos un presidente que apoya totalmente 'EU primero, los estadounidenses primero'". Sobre los funcionarios corruptos agregó que "son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país. Y senador le puedo asegurar que esto es el comienzo de lo que está por venir en México".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acusación formal contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios

La fiscalía de Nueva York hizo pública a fines de abril una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya, el alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez —ambos del partido gobernante Morena— y otros ocho funcionarios mexicanos entre los que se incluye un senador oficialista y un vicefiscal.

En la acusación se los señala de ayudar a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos", integrada por los hijos del excapo condenado Joaquín "El Chapo" Guzmán, a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

Kennedy mencionó en la audiencia de este martes que es importante "mantener la presión" y recordó que "cuando un presidente anterior en México compitió con la plataforma abrazos, no balazos con respecto a los carteles, eso dice mucho sobre lo que están dispuestos a tolerar".

Más temprano, el secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, reconoció lo que llamó "colaboración sin precedentes" del gobierno de México en la lucha contra las drogas, pero le exigió incrementar esfuerzos en la lucha antidrogas "para que nosotros no tengamos que hacerlo".

Durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, Hegseth fue cuestionado sobre la amenaza de los cárteles de la droga, incluyendo el creciente uso de drones.

"En México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más", manifestó.

Subrayó que "eso es lo que espera el gobierno de Estados Unidos del de México. Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo".

La administración del presidente Donald Trump mantiene su presión sobre México para incrementar la lucha antidrogas.

La semana pasada, Trump advirtió que si México "no hace su trabajo, nosotros lo haremos". Días después, insistió en que "los cárteles gobiernan México. Nadie más lo hace".

El fiscal general interino, Todd Blanche, quien también ha reconocido el apoyo del gobierno mexicano, advirtió que "vendrán más acusaciones" contra funcionarios, considerando la posibilidad de que varios de los líderes de los cárteles de las drogas que están detenidos en Estados Unidos, incluyendo Ovidio y Joaquín Guzmán, "Los Chapitos", cooperen con la justicia y brinden información.