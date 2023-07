Debate se ha centrado en la personalidad de las candidaturas: Pare

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Beatriz Paredes Rangel, presentó la notificación de su registro para participar en el proceso de selección de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y dijo que el debate se ha centrado en la personalidad de las candidaturas.

Cuando "lo verdaderamente trascendente es participar en construir una nueva fuerza política".

Nosotros, indicó, en la sede nacional del PRI que "vamos con principios, con capacidad de convocatoria, con una biografía que no tiene nada que esconder, con responsabilidad política y seriedad", para reconstruir a México.

Paredes Rangel hizo una amplia semblanza del PRI y del legado que ha dejado a lo largo de su historia a todos los mexicanos, como la igualdad de todos ante la ley y sentar las bases del México moderno, pero alertó que "nuestra herencia no debe ser fuente de complacencia".

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, indicó que en el partido tomamos decisiones y nos la vamos a jugar con los nuestros, porque una nuestra o uno nuestro puede encabezar el Frente Amplio por México, afirmó.

"Hoy, hay que cerrar filas con los nuestros, con el PRI, no hay que distraerse, hay que ver hacia adelante; la lucha no ha sido fácil, pero hoy nadie nos va a regalar nada, nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer", aseguró.

En compañía de Rubén Moreira y Rolando Zapata, representantes del tricolor ante el Comité Organizador, el Presidente Alejandro Moreno recibió en la sede partidista a la senadora.

Ante la exgobernadora de Tlaxcala y exdirigente nacional del tricolor, el líder nacional del PRI subrayó: "hoy, tengan claro: el priismo es sólido, tiene base.

Aquellos que critican al PRI no conocen a nuestro partido, no conocen el cimiento del partido: construimos este país, impulsamos las instituciones en México, el PRI es constructor de las instituciones en este gran país, defendámoslo".

Luego de subrayar que "todos sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para este país", convocó a los aspirantes a participar en la elección de la o el representante del Frente Amplio por México a "ir juntos al encuentro de nuestra militancia".

Sobre Paredes Rangel, el Presidente Alejandro Moreno aseguró que "es una compañera de lucha, mexicana de excepción, con grandes resultados y prestigio a nivel nacional e internacional. Es, dijo, "una mujer de presente, para el futuro, con mucha historia, ejemplo de lucha, trabajo y compromiso con su partido".

En el evento estuvieron presentes el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve; el diputado federal Augusto Gómez Villanueva; integrantes del CEN, Sergio García Ramírez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Silvia Hernández, legisladores y exgobernadores.