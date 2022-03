Defensa de Córdova a INE son "patadas de ahogado": Antares Vázquez

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Las declaraciones de Lorenzo Córdova de que no es momento de realizar una reforma electoral que renueve los órganos electorales son "patadas de ahogado", afirmó la senadora de Morena, Antares Vázquez, quien aseguró que los actuales consejeros electorales tienen un "amplísimo" repudio de la gente.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora por Guanajuato puntualizó que Morena se debe al pueblo de México, a quien tiene que obedecer en su reclamo urgente de que el Poder Legislativo haga cambios profundos en el sistema político del país.

"Los días de él (Lorenzo Córdova) ya están contados de todas maneras, porque el año que entra termina su periodo, pero sí son patadas de ahogado desde la visión neoliberal que ha imperado en el INE, porque ellos, él, Ciro Murayama y otros, fueron puestos por el PRIAN y obedecen a los intereses de ellos. Son patadas de ahogado porque tiene un amplísimo repudio popular. Si hoy le preguntamos al pueblo de México qué quieren que hagamos con el INE, a nosotros nos lo piden todos los días en redes y en la calle, que ya quitemos a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama. Y nosotros en el Senado de la República nos debemos al pueblo, no a los partidos. Entonces nosotros tenemos que atender lo que el pueblo nos está diciendo", expresó.

Antares Vázquez descartó la posibilidad de que la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador nazca del rencor o la animadversión hacia los consejeros electorales.

"No, yo veo el rencor y la animadversión de parte del INE hacia los mexicanos, y eso es lo que no podemos dejar así y por eso tenemos que defender la incipiente democracia mexicana y hacerlo con lo conducente, a través de la ley, como se hacen estas reformas, porque en este momento hay mucha discrecionalidad" en los criterios aplicados por los consejeros electorales.

La senadora también refutó las aseveraciones de Lorenzo Córdova en el sentido de que extrañamente, el par rudo que hace tres años aplaudió las resoluciones del Tribunal Electoral y del INE, hoy esté impulsando su refundación.

"No. A ver, eso es un análisis muy simplista, muy simplón, la verdad, porque el triunfo de 2018 fue a pesar del INE y a pesar del fraude electoral, porque es muy ridículo pensar que de repente se volvieron buenos y dejaron de hacer fraude. En todos los estados lo intentaron, nada más que el pueblo de México ya estaba harto y fue un tsunami de votos que no pudieron parar a pesar de todos los vicios que hubo en la elección", puntualizó.