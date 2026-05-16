logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TE QUIERO MAMI!

Fotogalería

¡TE QUIERO MAMI!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Denuncia bloqueos para frenar marcha de Morena en Chihuahua

Las acciones comenzaron la noche del viernes, cuando automovilistas de Morena denunciaron cierres carreteros

Por El Universal

Mayo 16, 2026 12:46 p.m.
A
Foto: FB Abraham Mendieta

Foto: FB Abraham Mendieta

A unas horas de que inicie la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional convocada por Morena en la glorieta a Pancho Villa, se reportan cierres de carreteras, colocación de mantas y espectaculares, así como suspensión de transporte público, entre otros.

Las acciones comenzaron la noche del viernes, cuando automovilistas de Morena denunciaron un bloqueo carretero a la altura de Meoqui.

Según señalaron, grupos de personas estaban intentando frenar el paso de ciudadanos que se dirigían en camiones a la marcha convocada este sábado en la ciudad de Chihuahua.

En el lugar se veía a personas con mantas que tenían leyendas como "Di no al narco gobierno de Morena", entre otros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La mañana del sábado este tipo de acciones continuaron en carreteras del sur del estado e incluso en la carretera a Juárez a la altura de El Sauz, una de las más importantes de la entidad.

En Chihuahua capital, fueron colocados pendones con alusiones al narcotráfico y el gobierno.

En Palacio de Gobierno esta mañana apareció una mega manta colocada por Gobierno del Estado encabezado por María Eugenia Campos Galván con el mensaje que se lee: "En Chihuahua la seguridad de tu familia es primero. Mientras otros se asocian con el crimen".

Algunos comerciantes de la zona centro de Chihuahua capital han comenzado a proteger sus negocios, ya que temen existan riñas o daños a sus fachadas.

Los grupos internos de Morena han señalado al Gobierno Estatal del cierre de carreteras para impedir la llegada de camiones que transportan a los ciudadanos que van de otras partes del estado a la marcha. De momento la autoridad estatal no se ha pronunciado al respecto.

En el recorrido realizado por EL UNIVERSAL de la carretera Juárez - Villa Ahumada, se logró observar presencia de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

LEA TAMBIÉN

Investigan si Chihuahua violó la ley

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) indaga a autoridades de Chihuahua para determinar si invadieron atribuciones federales al perseguir el delito de delincuencia organizada y ...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncia bloqueos para frenar marcha de Morena en Chihuahua
Denuncia bloqueos para frenar marcha de Morena en Chihuahua

Denuncia bloqueos para frenar marcha de Morena en Chihuahua

SLP

El Universal

Las acciones comenzaron la noche del viernes, cuando automovilistas de Morena denunciaron cierres carreteros

En Xochimilco, nueva megafuga
En Xochimilco, nueva megafuga

En Xochimilco, nueva megafuga

SLP

El Universal

Además de las viviendas afectadas, el agua llegó hasta zonas rurales y de cultivo

CNTE: Sin solución, no rodará el balón
CNTE: Sin solución, no rodará el balón

CNTE: Sin solución, no rodará el balón

SLP

El Universal

La corrupción reinó en los penales, con Rocha Moya
La corrupción reinó en los penales, con Rocha Moya

La corrupción reinó en los penales, con Rocha Moya

SLP

El Universal

Reporte revela diversas anomalías en cárceles de Sinaloa