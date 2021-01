Denuncian extorsiones en Centro Histórico

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la reapertura de algunos negocios derivado de las restricciones sanitarias por Covid-19, también iniciaron las extorsiones. Desde sujetos que arriban a los locales, a través de llamadas telefónicas haciéndose pasar por integrantes de alguna organización delictiva, y hasta tentativas de incendio de locales.

Fuentes refirieron que en el perímetro B de la alcaldía Cuauhtémoc, al menos en tres ocasiones sujetos han amedrentado a trabajadores para que paguen el derecho de piso o en caso de negarse quemarían su local; todos se quedaron en tentativa.

Precisaron que desde la semana pasada han visto cómo sujetos buscan valerse de la emergencia para delinquir, pero que algunos afectados no han querido arriesgarse, pues no saben si pertenezcan o no a una organización criminal.

De acuerdo con una de las fuentes, el viernes por la tarde recibieron llamadas de presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).