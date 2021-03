Denunciarán ante FGR a Durazo por omisiones en caso LeBarón

Bryan LeBarón informó que hoy denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Alfonso Durazo por omisiones en el caso de la masacre a sus familiares en Bavispe, Sonora.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que la denuncia no es solo contra Durazo, quien actualmente es candidato a la gubernatura de Sonora, sino también contra el secretario de Seguridad Pública del estado, José David Anaya.

"Tengo el respaldo de gran parte de la comunidad, pero es algo que yo me encargue de encabezar; tengo el respaldo de mi comunidad y prácticamente de todo el país. Las víctimas estamos cansados de hacer denuncias para que nos puedan garantizar la seguridad y la vida, y que no tomen ninguna acción.

"Hay omisiones o negligencia y para nosotros ambos son sancionados... No hemos visto que nadie denuncie de forma criminal a la autoridad por esos tipos de omisiones... En imposible que sigan brincando de cargo a cargo y no le rindan cuentas a nadie", comentó.

Señaló que las autoridades ya sabían que esa era "zona caliente, que era peligrosa" y que se había denunciado.

"Tenemos pruebas de que la familia habló directamente con el coordinador estatal de la policía federal para hacerle saber de los peligros que había en ese camino de terracería, entre en noroeste de Sonora y noreste de Chihuahua", dijo.

Nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller fueron asesinados el 4 de noviembre del 2019, en Bavispe, Sonora, a manos del crimen organizado.