Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil ven desalentadora la situación de la niñez en México, ya que la pandemia agravó muchos de los derechos que ya eran violentados, incluso antes del confinamiento.

La deserción escolar y el aumento del trabajo infantil, son los temas más preocupantes que, de acuerdo con las organizaciones Mayama, World Vision México y Save the Childrend, podrían traer mayores consecuencias sociales y económicas para el país, señalaron en el marco de la celebración del Día del Niño.

Según cifras oficiales, el ciclo escolar pasado más de tres millones de niñas, niños y adolescentes de educación básica no se inscribieron, lo cual implica una grave disminución en la matrícula escolar, de acuerdo con Ivonne Piedra, directora de Comunicación y Campañas en Save the Children en México, lo que además pone en riesgo a los niños que no se inscriben porque lo más probable es que entren al mercado laboral.

"Lo lamentable es que 2021 fue declarado por la Organización Internacional del Trabajo OIT como el año de la erradicación de la labor infantil y lo más probable es que México no lo logre porque arrastra a más de 20 millones de niños y adolescentes, que desde antes de la pandemia estaban en situación de pobreza extrema y eso va aumentar, y con ello el trabajo infantil", señaló Gabriel Leon Barragán, director general de Mayama AC.

De acuerdo con los expertos consultados, otro de los problemas que se agravaron con el Covid-19 para los niños fue la violencia, que va desde la física: golpes y pellizcos, hasta la verbal: gritos e insultos, y hasta la sexual.

"Las agresiones físicas siguen siendo un problema recurrente con la infancia en México, en 2020, entre marzo y diciembre, las llamadas de emergencias por violencia de género aumentaron 30%, aunque son hechas por mujeres, sabemos que, en un hogar en el que hay violencia contra la mujer, siempre hay violencia contra los niños", dijo Save de Children México.

Asimismo, añadió que el año 2020 ha sido violento para los menores, ya que se tiene registro de que mil 900 llegaron a hospitales con lesiones causadas por algún familiar y 112 niñas fueron víctimas de feminicidio.