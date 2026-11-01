Desaparecen 2 jóvenes en Puerto Vallarta

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Puerto Vallarta, Jal.- Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19 años, y Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21, desaparecieron el 27 de julio pasado al salir de Acatlán de Juárez, Jalisco, con destino a Puerto Vallarta, atraídas por una oferta de trabajo que les prometía un sueldo de 7 mil pesos mensuales, hospedaje, comida y vacaciones.

A casi tres meses de no saber de ellas, sus familiares y colectivos de búsqueda bloquearon este sábado la avenida Francisco Medina Ascencio para exigir a las autoridades avances en las investigaciones.

Claudia Bueno, madre de Violeta, relató que su hija, quien se dedica a la cosmetología, recibió la invitación para trabajar en el puerto a través de mensajes. Sin embargo, ella se enteró del ofrecimiento dos días después, cuando las jóvenes ya habían emprendido el viaje.

Según las indagatorias, imágenes de cámaras de seguridad correspondientes al 28 de julio muestran a Melissa y Violeta en la central camionera de Puerto Vallarta, donde presuntamente abordaron un automóvil blanco con vidrios polarizados y sin placas, en compañía de una mujer.

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Ante la falta de resultados de las autoridades, familiares, madres buscadoras y colectivos se movilizaron este sábado para exigir que se intensifiquen las labores de búsqueda.