Descartan contagio de spring breakers en Los Cabos

Autoridades en Baja California Sur descartaron que un grupo de jóvenes, considerados spring breakers, que viajaron a Los Cabos y que se reveló hoy fueron positivos a Covid-19, se hubieran contagiado en el destino turístico.

El secretario de Salud en el estado, Víctor George Flores, indicó que en la revisión del caso se encontró que se regresaron el 11 de marzo y por tanto, a 20 días de ello, se rebasó el periodo de incubación, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Se fueron el once y ya por el periodo de incubación nos dice que se infectaron allá, es la historia natural de la enfermedad y se corrobora porque en los trabajadores de donde estuvieron hospedados no hay positivos", expresó.

El funcionario añadió que de los 18 casos confirmados de Covid-19 en BCS, en su mayor parte han sido importados o por contacto con gente que estuvo fuera del estado, en lugares de riesgo.

El Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos informó en un comunicado que da seguimiento al caso y confirmó que el staff que atendió a los jóvenes no ha sido confirmado a Covid-19 y aseguró que se retiraron los spring breakers el 11 de marzo.

De acuerdo con publicaciones que circularon este martes especialmente de Estados Unidos, el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Austin confirmó que un grupo de 28 estudiantes, procedentes de aquella ciudad, dieron positivo, y otros más estarían bajo cuarentena, mientras se tienen resultados de la prueba.