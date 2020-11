Desconoce AMLO si FGR solicitó extradición de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene conocimiento que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado la extradición del ex secretario de seguridad del ex presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna.

"No tengo información sobre eso, es un proceso que lleva la Fiscalía y se actúa en este y en otros casos con independencia, con autonomía, es lo que puedo comentarte", dijo.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue si la Fiscalía ya había solicitado la extradición del ex funcionario detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos y protección con el crimen organizado.

Ayer se dio a conocer que la FGR solicitó aprehender al exfuncionario por el delito de enriquecimiento ilícito.

El extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, no justificó la existencia de 27 millones de pesos en sus cuentas bancarias con los que adquirió diversos bienes inmuebles en México.

La orden fue librada el pasado 27 de noviembre por un juez federal en el Estado de México.