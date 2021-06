Descubren imprecisiones y mentiras en informe de "fake news" de AMLO

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" en donde, según el mandatario, expondrá las noticias falsas que se publican en los medios de comunicación, sin embargo, durante su informe se han detectado imprecisiones y hasta notas de hace cuatro años. La sección de "El Sabueso" del portal Animal Político detalla que en el reporte sobre el presunto espionaje a periodistas, el gobierno federal usó una nota de Forbes de 2017 para sustentar su argumento. La nota "Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas, revela investigación", fue publicada por Forbes el 19 de junio de 2017, cuando López Obrador aún no era presidente.

"En ella se hace referencia a la investigación realizada en Artículo 19, R3D y Social Tic con asistencia de Citizen Lab en la que se muestra cómo utilizaron herramientas para perseguir a delincuentes en espionaje a periodistas, pero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto", indica. Agrega que buscaron a personal de Forbes quienes confirmaron que se trata de una nota de 2017.

Otra imprecisión que fue expuesta es que la encargada de presentar las "fake news", Ana Elizabeth García Vilchis, aseguró que el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, también había escrito sobre el tema del espionaje a periodistas en la actual administración, sin embargo, el periodista no lo hizo.

Sobre el tema de que México contrató 35 millones de vacunas a una empresa fantasma, García Vilchis mencionó que Univisión, quien da a conocer la noticia, es un periódico de Estados Unidos, sin embargo, se trata de un portal de noticias y un canal de televisión en español. Animal Político también señala que la encargada de "Quién es quién en las mentiras de la semana" se refirió al periodista Joaquín López-Doriga como "vocero de Televisa", sin embargo, el comunicador lleva cinco años fuera de la empresa. López-Doriga en un tuit indicó que el presidente López Obrador pasó frente a un hombre armado como si nada.

En el informe se dio a conocer la nota "El exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear de Laguna Verde", del diario español El País. Sobre esta publicación, García Vilchis dijo que el medio no consultó al gobierno para dicha nota, pero la publicación dice: "la compañía estatal de electricidad no ha respondido a la consulta", incluso incluyó la respuesta posterior del gobierno. García Vilchis también mostró tuits de Raymundo Riva Palacio en los que hace referencia a la toma de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Sobre el columnista, aseguró que fue "asesor de noticias de Salinas Pliego", sin embargo "El Sabueso" aclara que Riva Palacio fue director de la agencia de noticias del estado de Notimex de 1988 a 1990.