Designan a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado, luego de aprobar la licencia temporal de Rubén Rocha Moya para separarse del cargo.

La designación se realizó en sesión extraordinaria, donde Bonilla Valverde obtuvo 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, con lo que quedó formalizado su nombramiento al frente del Ejecutivo estatal.

Previo a este cargo, la ahora mandataria interina se desempeñaba como titular de la Secretaría General de Gobierno y fue la única propuesta presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que destacó su trayectoria y perfil.

El relevo ocurre en medio de la investigación que enfrenta Rocha Moya por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que derivó en su solicitud de licencia.

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En su primer mensaje, Bonilla Valverde agradeció la confianza del Congreso y expresó su respaldo a Rocha Moya, además de señalar que dará continuidad a las políticas públicas en curso.

También adelantó que buscará mantener la coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer las acciones en beneficio de la población sinaloense.