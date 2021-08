Desigual retorno a clases presenciales en el país

Ciudad de México.- Este lunes fue el regreso a clases presenciales luego de poco más de año y medio suspendidas por la pandemia Covid; en algunas entidades se registró poca asistencia y en otros continuarán de manera virtual.

Padres de familia envían a sus hijos a las aulas con temor, mientras que otros se niegan a hacerlo.

Padres de familia y profesores mantienen sus dudas por la falta de protocolos para reducir el riesgo de contagio en las aulas en medio de una tercera ola de casos de covid-19 propiciada por la variante delta, en una pandemia que ha provocado al menos 258.000 muertes y más de 3,3 millones de casos en el país.

Marisol Cruz es mamá de Íker, de 11 años, e Iñaki, de 6. Ambos cursan la primaria en una escuela privada y, por el momento, ninguno de los dos acudirá presencialmente a la escuela.

En la escuela de sus hijos, como en muchas, se consultó a los padres de familia, quienes en su mayoría optaron por modelos en línea o híbridos.

No obstante, las escuelas públicas no tienen las mismas opciones porque hoy, en el inicio de clases, las autoridades informaron que quienes no acudan presencialmente no tendrán clases y asesoría en línea, aunque se mantendrá el programa televisivo.

El regreso a clases fue calificado como un éxito por parte de las autoridades mexicanas.

Mientras que Marisol aseguró que regresará a sus niños a la escuela cuando esto sea más seguro y se haya vacunado a más gente.