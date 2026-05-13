Desmienten problemas de salud de Rubén Rocha en Culiacán

CULIACÁN, Sin., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- El gobernador con licencia

se encuentra

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, en su, fue la respuesta deal ser cuestionada sobre las versiones periodísticas de quepresenta problemas de salud y se le mantiene en resguardo enLa jefa del ejecutivo estatal interina desmintió la versión de que el político oriundo de Badiraguato se encontraba en un estado de depresión con problemas de salud y resguardado en, con una vigilancia especial, incluso aérea.Insistió en quey se encuentra en su casa en la, sin dar mayores detalles sobre este tema que se ha divulgado en medios de comunicación.También, aclaró que no se cuenta con elementos de prueba para hablar que elque se produjo en lapor la, en la parte nor-oriente de Culiacán, haya sido provocado.Larechazó las versiones que se propagaron en el sentido que el siniestro había sido provocado en forma intencional y que en elladel finado Héctor Melesio Cuén Ojeda había sufrido daños.Comentó que la propiaya aclaró esta situación y se espera que se tenga unsobre las afectaciones que se tuvo aen resguardo en esa pensión.