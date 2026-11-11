Destapa EU red de sobornos en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos acusaciones anunciadas este martes por la Fiscalía del Distrito Central de California, en Estados Unidos, destaparon una red de sobornos a funcionarios mexicanos, así como el uso de palabras clave informadas a personal militar mexicano, en el caso por tráfico de drogas contra el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

Los dos acusados son Roberto Gómez, alias "Rob Flores", "Fat Boy", "Fats y Rooster", ciudadano estadounidense fugitivo en México, y Édgar Aaron Vázquez Alvarado, alias "El General" y "El Mini", líder del Cártel Nuevo Imperio asesinado en un operativo de las autoridades la semana pasada en la Ciudad de México.

Según la acusación, Gómez se relacionó con personas que tenían acceso a información sensible de las fuerzas del orden procedente de organismos mexicanos y estadounidenses, e informaba al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a Wedding, información sobre operaciones policiales, detenciones, incautaciones de droga, ejecución de órdenes judiciales y la presentación de cargos penales.

Wedding, señalado en Estados Unidos por tráfico de drogas, fue entregado por las autoridades mexicanas a las estadounidenses para ser juzgado allá.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la fiscalía, "Gómez ayudó a Wedding a obstaculizar y evitar su detención, juicio y castigo en EU. También intentó intermediar en la venta de aproximadamente 453.6 kilogramos de metanfetamina entre un proveedor y Wedding —a quien Estados Unidos catalogó como narcotraficante especialmente designado— por aproximadamente 550 mil dólares en criptomonedas".

En el caso de Vázquez Alvarado, la acusación afirma que traficaba cocaína para la organización criminal de Wedding y proporcionaba a sus miembros palabras clave que se alternaban casi a diario. Estas palabras clave, que los miembros y asociados que transportaban cargamentos de cocaína en México transmitían a las fuerzas del orden y al personal militar mexicanos en los puestos de control, les permitían pasar sin peligro.

Vázquez "ayudó a miembros y asociados de la organización de Wedding pagando a funcionarios mexicanos para que ralentizaran las investigaciones criminales, se deshicieran de pruebas incriminatorias y las manipularan, y desestimaran los cargos penales en su contra".

El fiscal general de EU, Todd Blanche informó del arresto en Colombia del juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, acusado por Washington de aceptar 2 mdd para liberar a Andrew Clark, narcotraficante canadiense segundo al mando.