Detectan caso de coronavirus en campamento de migrantes de Matamoros

El Instituto Tamaulipeco del Migrantes en Matamoros confirmó el primer caso positivo de Coronavirus en migrantes, lo que encendió focos de alerta en los campamentos de la frontera de Tamaulipas.

Enrique Maciel Cervantes, delegado del ITM en Matamoros, informó que se trata de una mujer de 20 años oriunda de Puebla y que fue deportada de Estados Unidos, por la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas.

"Ella tenía cuatro días de haber llegado al campamento de Matamoros, fue valorada por la Secretaría de Salud y se le puso en aislamiento para realizarle un muestreo, a los dos días, el resultado arrojó positivo y el lunes 29 por la noche, fue llevada a un hospital donde está siendo atendida".

Maciel Cervantes comentó que con esta migrante, se encontraban cuatro personas, las cuales fueron valoradas, arrojando un resultado negativo en sus exámenes.

"Ellos están aislados y el día 9 de Julio se les estará haciendo otra valoración para verificar que no son portadores de este virus. Los cuatro, se encuentran en una pequeña clínica que tenemos instalada a 400 metros del campamento que se encuentra sobre el Puente Nuevo Internacional".

Esta clínica dijo, está siendo atendida por personal de Médicos Sin Fronteras así como por algunos otros organismos en coordinación con la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

El delegado del Instituto Tamaulipeco del Migrantes, destacó que han mantenido las medidas de prevención en el campamento de migrantes, sin embargo, es imposible controlar la llegada de personas que están siendo deportadas por otras fronteras.

"Las medidas se llevan a cabo, pero no puedes garantizar un blindaje sobre un tema de sanidad. El gobierno del estado por medio de la Secretaría de Salud, está tomando todas las medidas de precaución. Ahorita se pone en alerta el campamento, la delegación del Instituto Nacional de Migración, El Gobierno del Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores van a tomar medidas más duras, sin violentar las garantías de los migrantes porque no los puedes obligar a quedarse en el campamento".

Sin embargo dijo, quienes entren, tendrán que hacerlo luego de pasar por diversos filtros de sanidad.

"Hace mes y medio teníamos mil 400 migrantes, ha disminuido, en su mayoría se trata de Centroamericanos. Son más de Honduras, le sigue Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Belice y casi 200 mexicanos".