Detectan más irregularidades por mil 500 mdp en construcción de NAIM

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que no sólo hubo sobrecostos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), hoy cancelado, sino que se pagaron casi mil 500 millones de pesos por trabajos contratados pero que no fueron realizados.

LA ASF realizó 19 auditorías al NAICM en las que halló, por ejemplo, que los servicios de gerencia de proyecto se incrementaron de 2 mil 362 millones de pesos a 4 mil 904 millones de pesos, un 107.6 % más de lo originalmente acordado.

Pero además en enero de este año ya se habían pagado 2 mil 502 millones de pesos, "no obstante que a la fecha de la revisión (julio de 2019) el avance físico-financiero de las obras para las que se requerían esos servicios era de 21%, de acuerdo con lo reportado en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Es decir, se pagó el 50 % del monto contratado cuando las obras a supervisar tenían un avance mucho menor, de 21 %.

"El ente fiscalizador no verificó que con los servicios entregados por la prestadora del servicio se cumplieran las labores de una gerencia de proyecto, ya que no se llevaron a cabo los programas, planes, asesorías, monitoreo y seguimiento de los trabajos para los que fue contratada", destaca la ASF en su segunda entrega del paquete de informes individuales del Resultado de la Fiscalización Superior 2018.

Además se estableció que no demostró que se hayan realizado los servicios integrados "necesarios para la planeación, organización y control del proyecto en todas sus fases, incluyendo el diseño, la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros".

Por todo ello la ASF observó mil 599 millones de pesos de los mil 822 millones de pesos ejercidos durante el ejercicio fiscal 2018, es decir, el 87.76% de lo gastado.

En el documento la ASF reportó, sobre el Tren Interurbano México Toluca, que las obras se realizaron sin detectarse "que el trazo original sobre la avenida Vasco de Quiroga resultaba inviable".

Otras anomalías halladas fueron "pagos Indebidos por duplicidades, ajustes de costos, ejecución de actividades distintas al objeto de la contratación y el pago de neoprenos que no cumplen con la calidad requerida" y en este caso se observó un monto de 273.2 millones de pesos.

La ASF determinó que en el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo una conducta "errática y discrecional" en el ejercicio del gasto, pues el 60 % del presupuesto total que le fue autorizado por el Poder Legislativo fue reasignado, sin una debida justificación.

En 2018, el gasto neto total del Gobierno Federal fue de 5 mil 611 millones de pesos, "sin una debida justificación de las 88,363 adecuaciones al presupuesto por 3 mil 624 millones de pesos (lo) que significó el 60% del gasto neto total", concluyó la ASF.