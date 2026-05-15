Detenidos en EU, dos exsecretarios de Rocha Moya

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el pasado lunes 11 de mayo, por parte de autoridades de Estados Unidos (EU). Asimismo, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya, se habría entregado a las autoridades estadounidenses, de acuerdo con reportes.

En el caso de Mérida Sánchez, a través de redes sociales, las autoridades mexicanas detallaron que el exfuncionario ingresó a EU desde Hermosillo, Sonora, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Marshals.

El servidor en retiro figura entre los 10 servidores públicos señalados por la administración de Donald Trump, entre ellos el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 12 de mayo, el exfuncionario sinaloense enfrenta cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas. Además, lo señalan de haber recibido supuestos sobornos de la facción de "Los Chapitos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), el expolítico de 66 años fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, complejo penitenciario donde permanecerá bajo custodia mientras avanzan las diligencias en su contra.

Por otra parte, el diario Reforma reportó que "fuentes oficiales" confirmaron que el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó de forma voluntaria a las autoridades de EU en Nueva York.

Díaz Vega también forma parte de los nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos por presuntos nexos con el narco, junto al Gobernador Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia para dejar el cargo mientras las investigaciones sobre el caso por parte de las autoridades mexicanas siguen su curso.

Como Secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega manejó los dineros dentro del Gobierno de Sinaloa durante los primeros meses del sexenio de Rocha Moya. Licenciado en Contabilidad y con más experiencia en el sector privado, principalmente en el inmobiliario, saltó al servicio público cuando el morenista lo invitó a su gabinete. Dejó el cargo apenas en septiembre de 2024, cuando todavía no cumplía los dos años en el puesto.

EU mantiene bajo sello caso contra Gerardo Mérida

De acuerdo con los primeros reportes, el político renunció a su derecho a una audiencia de identidad y aceptó ser trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde se integra el expediente principal identificado como "1:23-cr-00180-KPF".

Posteriormente, compareció ante el magistrado Eric J. Markovich en una corte federal de Tucson, donde enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, además de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

LEA TAMBIÉN Congela UIF cuentas de Rocha Moya y familiares Otros funcionarios de Sinaloa también enfrentan congelamiento de cuentas

El acusado habría solicitado un intérprete en español, por lo que fue asistido por la Defensoría Pública Federal (IFDP) de Tucson. El caso continúa bajo sello judicial ("sealed"), mecanismo utilizado en investigaciones de alto impacto, por lo que hasta ahora no se han revelado mayores detalles sobre el presunto papel del exfuncionario dentro de la estructura investigada.

Antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, Mérida Sánchez desarrolló una trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, donde ocupó distintos cargos de mando y formación militar.

Entre sus responsabilidades destacó la comandancia de la 21 Zona Militar en Michoacán, así como la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia (EMI), adscrita al Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA).

Actualmente, el exfuncionario permanece recluido en el mismo centro penitenciario de Estados Unidos donde se encuentran Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero, ambos identificados como figuras históricas del narcotráfico mexicano y sujetos a procesos judiciales en territorio estadounidense.