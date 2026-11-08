Detienen a 11 narcomenudistas en Yaxcabá y Mérida

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MÉRIDA, Yuc.- Como resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, un total de 11 personas fueron detenidas y fueron aseguradas sustancias ilícitas durante dos cateos simultáneos realizados en los municipios de Yaxcabá y Mérida.

Las acciones contaron con el respaldo de seguridad perimetral por parte de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con los reportes oficiales, las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) en puntos estratégicos identificados por su presunta relación con actividades de narcomenudeo.

La primera intervención se registró en la localidad de Libre Unión, perteneciente al municipio de Yaxcabá. En este predio, las fuerzas de seguridad incautaron, hierba seca con características propias de la marihuana, polvo blanco granulado con similitudes a la cocaína. Una motoneta sin placas de circulación.

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En este sitio se concretó la detención de siete personas -cinco hombres y dos mujeres-, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial por su presunta participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

El segundo cateo se realizó en un predio ubicado en la colonia Canto, en la ciudad de Mérida. Durante la revisión del inmueble, los agentes aseguraron, cartuchos útiles de diversos calibres.

Asimismo, Básculas grameras y múltiples equipos de comunicación (teléfonos celulares, una tableta y una computadora portátil) y cigarros electrónicos.

Derivado de este segundo operativo, fueron detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres.

Las 11 personas aseguradas en ambas intervenciones, así como los indicios decomisados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes integrarán las carpetas de investigación para determinar la situación jurídica de los implicados.