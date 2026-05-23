Detienen a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" en Mazatlán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Marina Armada detuvo a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, tras repeler una agresión de pobladores en una comunidad del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Operativo y detención en Mazatlán

De acuerdo con la dependencia, durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la autopista Tepic–Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario, Sinaloa, el personal naval fue agredido por pobladores de la zona y al responder la agresión detuvieron a los 13 sujetos de la delincuencia organizada que opera en la entidad.

Coordinación y aseguramiento de armamento

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los efectivos de la Marina Armada, en coordinación con Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía General de la República (FGR), les aseguraron equipo táctico y armamento, entre lo que destaca 12 armas largas, mil 940 cartuchos, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas.

Los detenidos, por conducto de la Cuarta Región Naval, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondiente, informó la Secretaría de Marina (Semar).