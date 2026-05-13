Detienen a José Luis "Billyboy", líder de sicarios en Colima

COLIMA, Col., mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

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, presunto jefe de sicarios del Cártel Independiente de Colima o "", fueeste miércoles por personal de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y de la Secretaría de Seguridad de Colima.La captura es uno de los resultados de la llamada, que persigue objetivos prioritarios medianteen la entidad.Tras ubicar y detener al presunto delincuente se corroboró su identidad y se le notificó sobre elexistente en su contra por el; después fue puesto a disposición de lade Colima.El detenido estaría relacionado conderegistrados en Colima, según laDesde hace un lustro "", que funcionaba como brazo armado delen la capital colimense, rompió con ese grupo delictivo y desde entonces lase ha recrudecido de tal forma que desde entonces Colima ocupa los primeros sitios a nivel nacional en número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.