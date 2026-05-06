Detienen a líder de Los Linos en operativo en Morelos

CUERNAVACA, Mor., mayo 6 (EL UNIVERSAL).- En la primera quincena de enero de este año, la célula delictiva Los Linos exhibió su nivel de violencia y a plena luz del día emboscaron a dos agentes de investigación criminal, en el municipio de Jiutepec. Uno murió en el lugar y su compañero falleció días después.

Emboscada a agentes en Jiutepec y respuesta policial

El autor del ataque, según la investigación ministerial, fue el encargado de cuidar las casas de seguridad en ese municipio contiguo a Cuernavaca, y actuó de esa manera temeroso de que los agentes hallaran los "puntos" y dieran el "cantonado".

La investigación contra el grupo criminal, sin embargo, estaba avanzada por el gobierno morelense desde el hallazgo y desmantelamiento de dos narcolaboratorios y el cateo del Rancho Las Iguanas, en el municipio de Yautepec, por fuerzas estatales, federales y castrenses. En las tres intervenciones no hubo detenidos, porque presuntamente los delincuentes fueron alertados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Operativo en Rancho Las Iguanas y detenciones clave

El rancho fue cateado por segunda ocasión la madrugada de este miércoles y, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, detuvieron a ocho personas, entre ellas a Rodolfo "N", alias "Don Ramón", identificado como líder de "Los Linos", así como Carlos "N", uno de sus principales operadores. Uno de los pistoleros fue abatido, informó más tarde el mando policial.

El gobierno federal confirmó las actividades de la célula delictiva: extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículos en Morelos, así como trasiego de drogas a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

En Morelos, los mandos policiales habían dado seguimiento puntual a "Los Linos" desde su natal Mezcala, Guerrero, hasta su llegada a Temixco y luego a Yautepec, Morelos, éste último gobernado en los últimos 15 años por la familia del diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez.

El mote de "Los Linos" lo heredaron de su padre "Lino Sotelo"; son tres hermanos de apellidos Sotelo Adame y el mayor es Rodolfo, "Don Ramón", detenido en el operativo mixto.

"Los Linos" se instalaron en el ejido de La Nopalera, sur de Yautepec, y desde 2017, afirman ejidatarios, tienen una relación muy estrecha con el comisario ejidal Ángel Arellano Castro. Ese vínculo, afirman en el pueblo, le ha permitido permanecer en el cargo por tres periodos consecutivos, aunque la Ley Agraria impide la reelección en el cargo.

"Los Linos", conforme a datos de su expediente, tienen presencia en los municipios de Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapan, y su llegada a Morelos data de los años 2011-2012, como parte del surgimiento de células delictivas tras el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009.

En el inicio se instalaron en el municipio de Temixco, zona conurbada de Cuernavaca, y junto con José Antonio Alvarado Martínez, El Vara, fundador y líder de "Los Acapulco", se dedicaron a la extorsión, pero después "Los Linos" se especializaron en el tráfico de heroína y comenzaron a enviar la droga a Estados Unidos.

Golpes a su estructura

En octubre de 2025, fuerzas federales y estatales aseguraron un narcolaboratorio industrial con varios campamentos en Yautepec, distribuido en al menos cuatro instalaciones camufladas entre la maleza, utilizadas para la elaboración con precursores químicos de efedrina, metanfetamina y cristal.

El complejo fue localizado en terrenos agrestes del Camino a Rancho Las Iguanas, en la localidad de Granjas Agrícolas, municipio de Yautepec, donde hallaron 270 kilos de precursores químicos. Las autoridades estimaron que en ese narcolaboratorio se producían alrededor de una tonelada mensual de droga sintética tipo "cristal", con ganancias ilícitas estimadas en más de 300 millones de pesos mensuales.

Un mes después, en noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado junto con fuerzas castrenses aseguraron una bodega concentradora de estupefacientes, en la colonia 13 de Septiembre del municipio de Yautepec. El decomiso constó de 110 bolsas de sustancia de "cristal" con un peso aproximado de 127 kilogramos, lista para su distribución.

En el mismo sitio encontraron diversos bidones de 40 y 20 litros con posibles sustancias líquidas utilizadas como precursores químicos para elaborar drogas sintéticas; seis bultos con leyenda "Caustic Soda" de 50 kilos cada uno; varias bolsas medianas con sustancias químicas desconocidas por especificar y cuantificar.