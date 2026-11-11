Detienen a sujetos de La Anti-Unión Tepito

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) comunicó la detención de Miguel "N", alias "El Bam Bam", y Osvaldo "N", alias "El Flaco", dos presuntos integrantes del grupo delictivo La Anti Unión Tepito, acusados del despojo de un inmueble habitado por siete familias en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2025, cuando un grupo de 11 hombres arribó al inmueble; cuatro de ellos ingresaron y, con amenazas e intimidaciones, obligaron a los habitantes a abandonar sus viviendas, llevándose únicamente las pertenencias que pudieron sacar.

Durante la agresión, los sujetos aseguraron pertenecer a La Anti-Unión, grupo delictivo que opera en la Ciudad de México.

Tras la denuncia la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), en coordinación con elementos de la Policía de Investigación (PDI), realizó entrevistas, revisó videograbaciones del C5 y efectuó trabajos de campo para identificar a los responsables.

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Las indagatorias permitieron obtener indicios sobre los presuntos vínculos de Miguel y Osvaldo.