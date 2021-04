"Di positivo a covid; no hay oxígeno"

Ciudad de México.- "Acabo de dar positivo a Covid". Para Gabriela Uzeta, una mexicana que lleva viviendo en India ocho años, la noticia significa suspender sus planes de regresar a México y enfrentar una nueva preocupación: cómo atenderse cuando en el país donde está faltan medicamentos, no hay espacio en los hospitales y tampoco oxígeno.

Gabriela, de 26 años, profesora de español en dos universidades en Nueva Delhi, tenía ya su boleto para viajar a México el 29 de junio, pero por problemas familiares pensaba adelantarlo al 8 de mayo.

Hace una semana comenzó a sentirse mal. "Como estaba planeando mi viaje a México, dije, quiero estar segura antes de cambiar el boleto. Ayer [miércoles] me fui a hacer la prueba. Hoy llegaron los resultados y di positivo a Covid". Aun así, intenta mantenerse tranquila. "Tengo resfriado, fiebre, dolor corporal, de garganta, pero hasta ahora no tengo problemas para respirar".

Sabiendo que la medicina escaseaba, Gabriela se previno. Compró hace un tiempo medicina en caso de que enfermara y esa es con la que se está atendiendo. Lo que no tiene es oxímetro. El miércoles intentó comprar más medicamento, incluso pagó por adelantado, "pero está agotado, no hay medicamento, no hay oxímetros, no hay tanques de oxígeno". Tiene suerte. Con la ayuda de sus conocidos, logró conseguir.

Gabriela conoció a alguien en Facebook y, con 19 años, viajó a India. "Me casé, me divorcié y ahora trabajo aquí".