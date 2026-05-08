Díaz Ayuso suspende gira por México; denuncia "clima de boicot"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adelantó su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpa a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

El gobierno de la Comunidad ha criticado la "deriva totalitaria y violenta de México" que conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy.

Destacó que "en un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento".

Añadió que "en su programa diario de televisión, la presidenta de México (...) ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles.

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"Díaz Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud".

Remarcó que "es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía. Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje. Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid".

La Comunidad de Madrid destacó que "el Gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña.

"Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy.

"En definitiva: la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine Internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".

Ayuso dijo el miércoles que la presidenta Sheinbaum está utilizando su presencia en el país "para dividir y enfrentar", pese a que "jamás" ha "hablado de ella", argumentó, en un contexto de choques entre ambas líderes en los últimos días.

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Su gira fue un fracaso, dicen medios españoles

La denuncia de Díaz Ayuso contrasta con otra realidad: varios medios españoles destacan hoy que la visita de la figura de la ultraderecha española ha sido un fracaso.

"Ayuso usa su viaje para entorpecer sin éxito la relación con México reconstruida por el Gobierno y Felipe VI", dice El Diario, uno de los medios más acreditados con sede en Madrid. "La presidenta autonómica no ha pasado desapercibida en el país americano y algunas de sus declaraciones han levantado ampollas en el Gobierno del país, con el que España lleva años intentando acercarse y fortalecer sus relaciones diplomáticas", agrega.

El diario madrileño El País también califica la gira como un fracaso. "La derecha mexicana cobija con tibieza a Isabel Díaz Ayuso", dice. "La polémica por el discurso sobre la Conquista enfría el acercamiento de la presidenta de Madrid con los gobernadores del partido conservador".

La articulista y analista mexicana Viri Ríos dice hoy, en un texto del mismo diario español El País: "Que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya visitado México para vindicar la conquista y exaltar a Hernán Cortés no es sorpresivo. Lo que sí sorprende es que la derecha mexicana haya abrazado semejante agenda, perdedora casi por naturaleza, como si fuera una de sus causas propias".

Más adelante agrega: "Ayuso vino a México para excitar a su base española y destruyó con todo lo mexicano que tocó a su paso. Incluyendo a sus propios aliados. Lo peor es que, apenas unos días antes de su llegada, la derecha mexicana estaba cosechando uno de sus pocos éxitos mediáticos en ocho años: la solicitud de detención provisional por parte de Estados Unidos de un Gobernador de izquierda bajo cargos de narcotráfico. El ciclo mediático les sonreía como pocas veces, con una buena parte de la opinión pública respaldando la idea de que el gobernador era muy probablemente culpable. Ayuso destruyó incluso ese momento".

La Presidenta Sheinbaum lanzó el martes una dura crítica a Isabel Díaz Ayuso por pretender un acto de reivindicación de la figura de Hernán Cortés, a quien se considera un genocida en México. "A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades: están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla: están destinados a la derrota", dijo.

El País, por ejemplo, destacó cómo la derecha mexicana se mantuvo "a una distancia prudente" y recibió a la presidenta de la comunidad de Madrid "con tibieza" a lo largo de su viaje.

"Su gran acto de presentación en el país, el homenaje a Hernán Cortés del lunes, sigue marcando la conversación días después, y nadie en el espectro opositor al Gobierno de Claudia Sheinbaum se ha mostrado dispuesto a abrazar ese discurso", refiere el diario.

Y ahonda: "La parada en Aguascalientes del miércoles amagaba con ser el mayor acercamiento de la líder madrileña con el partido conservador —el PAN, aliado histórico del PP—, pero la polémica que ha ido creciendo en torno al evento sobre la Conquista ha apagado el entusiasmo de los cuatro gobernadores panistas, que han evitado hacer publicidad de la reunión o, de plano, han guardado silencio, como el de Querétaro, Mauricio Kuri".

El diario Público habló por su parte del "repudio" que generó Díaz Ayuso en México: "si vas a un país al que has llamado "narcoestado" y te dedicas a homenajear al que muchos consideran símbolo de su conquista violenta, pues quizá no vas a hacer muchos amigos".

De hecho, los opositores de Díaz Ayuso, especialmente en la Asamblea de Madrid, elevaron el tono más en sus críticas. "¿Algún alma cándida puede llamar a Ayuso y explicarle que irse 10 días a México no es un viaje institucional? Es tener más cara que espalda. Quiero pedir disculpas a los mexicanos por los abusos del pasado y por las faltas de respeto en el presente que están aguantando de una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo", decía este mismo jueves la portavoz del PSOE de Madrid, Mar Espinar.