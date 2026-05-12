Díaz Ayuso "tuvo toda la libertad" en México, revira Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó haber promovido un boicot contra Isabel Díaz Ayuso, luego de que la política española denunció acoso y persecución durante su visita a México.

En su conferencia matutina, Sheinbaum minimizó las críticas de Ayuso y destacó que, de acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, la funcionaria española incluso habría vacacionado en el sureste del país.

"No me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste, pues no creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá", comentó la Mandataria.

La Presidenta aclaró que nunca alentó protestas contra la dirigente madrileña y sostuvo que únicamente expresó su desacuerdo con el homenaje que Ayuso realizó a Hernán Cortés.

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"No, yo solo dije lo que opinaba. ¿Cómo no voy a opinar como presidenta de la República de una persona que viene a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés? Pues, ¿cómo no voy a opinar? Ni modo que uno se quede callado", afirmó.

Sheinbaum subrayó que el gobierno mexicano no limitó en ningún momento las actividades de la política española y recordó que tuvo libertad para reunirse con diversos actores políticos.

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"Tuvo toda la libertad. Lo que pasa es que no le fue muy bien, porque por las razones a las que venía, que era el homenaje a Hernán Cortés", señaló.

La titular del Ejecutivo consideró que era previsible que la visita generara rechazo.

"Es muy difícil que cualquier persona que venga a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés, pues le vaya muy bien. La verdad, ¿qué esperaba? Es como de obvia resolución", expresó.

Finalmente, Sheinbaum destacó que México mantiene una relación cercana con España y recordó que miles de turistas españoles visitan cada año el país sin contratiempos.