Difunde Presidencia análisis de diferencias entre médico y hermano de "El Chapo"

Después de que esta mañana Andrés Manuel López Obrador manifestara que espera que el expresidente Felipe Calderón ofrezca disculpas tras señalar en su cuenta de Twitter que el Ejecutivo federal se reunió con Aureliano Guzmán Loera "El Güano", hermano de "El Chapo" en su visita a Badiraguato, Sinaloa, la Oficina de Presidencia de la República difundió un análisis comparativo donde descartó que la persona identificada como un médico del IMSS fuera el presunto narcotraficante, a quien identifican como líder del cártel del Pacífico.

En el documento señala que, tras un análisis minucioso de los rostros de ambas personas, destacan como diferencias que, a pesar de la poca visibilidad, "El Güano" cuenta, con 75 años de edad, y la imagen del médico muestra a una persona visiblemente más joven, "entre 40-45 años".

Además, las orejas del médico, indica, son más grandes que las de Aureliano, y que el médico muestra cejas pobladas, mientras que Aureliano tiene cejas más delgadas.

"Los ojos de Aureliano son pequeños y rasgados, en la imagen del sujeto se perciben ojos más grandes y hundidos".

Mientras que en el apartado de las similitudes, la Oficina de Presidencia señala que en ambas fotografías la forma y ancho de la nariz es muy similar, al igual que el entrecejo, y que el mentón en el caso de Aureliano es tipo borla, a pesar de que el sujeto (médico) es mucho más delgado, se muestra cierta similitud.

También hay similitud, informa la dependencia, en la forma ondulada del cabello, aunque el sujeto de la izquierda lo tiene escaso en la parte superior. "Es probable que se trate de algún integrante de la familia Guzmán Loera".

Como conclusión, señala la Oficina de Presidencia "se descarta que la imagen de fuentes abiertas corresponda a Aureliano Guzmán Loera, alias el 'Güano', líder del cártel del Pacifico (CDP)".

Esta mañana de martes en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que el expresidente Felipe Calderón ofrezca disculpa debido a que ayer lunes en su cuenta de Twitter señaló que se reunió con un presunto hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cuando se trataba de un médico del IMSS de Sinaloa.

Al pedir un mes de tregua a sus adversarios para superar la pandemia del coronavirus en unidad, el presidente López Obrador expresó: "No le hace que el ex presidente Calderón haya puesto (en Twitter) que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del Seguro, a lo mejor hoy ofrece disculpas, pero no le hace porque la gente sabe distinguir".

Ayer lunes, Felipe Calderón preguntó quién era un hombre que aparecía en una foto durante una comida de López Obrador en Badiraguato, Sinaloa. Tras la pregunta que lanzó el expresidente, el panista Jorge Triana le respondió que era Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán.