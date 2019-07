Diputada pide expulsión de senador suplente por comentarios misógino

La diputada federal sonorense, Wendy Briceño Zuloaga, solicitó a la Comisión de Honor y Justicia de Morena que llame a comparecer, con fines de expulsión de sus filas, al senador suplente Pedro Haces Barba, por comentarios misóginos.

En calidad de secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dijo en entrevista radiofónica a la periodista Soledad Durazo que las mujeres deben tener las "obligaciones" de vestirse "menos provocativas en el área de trabajo".

"La mujer muchas veces provoca y entonces después no se aguanta, entonces tenemos que ver muchas cosas", reafirmó el senador suplente de Germán Martínez Cazares.

En la conversación radiofónica del viernes 28 de junio que sostuvieron a través de la estación Romántica que se transmite 109.5 FM, la conductora atajó el comentario revirando las aseveraciones.

Durazo le pidió aclarar que esas "obligaciones" de las que habla sean factibles en la actualidad, a lo que respondió: "No solo lo digo yo, lo han dicho más de 23 países e incluso se pusieron en los acuerdos de la OIT, igual que las formas de conducción, somos mujeres muy jóvenes y se conducen de una forma que no es la correcta y esto se aprovecha para el acoso.

En este contexto, la diputada federal Wendy Briceño Zuloaga solicitó la comparecencia y eventual expulsión del partido de Morena.