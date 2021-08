Diputado electo del PAN en Guanajuato es acusado de violación

El diputado federal por el distrito 09 de Guanajuato, Jorge Romero Vázquez, no rindió protesta por pesar en su contra una denuncia penal por el delito de violación.

La presunta agraviada es una mujer que habría acudido a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar el abuso sexual.

El presidente del Comité estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, informó que el partido le pidió no acudir a rendir protesta como legislador, con el fin de que "su cargo no fuera de ninguna forma, impedimento para el desarrollo de la investigación".

En su lugar, estará llevando a cabo las actividades legislativas el diputado suplente, Salvador Tovar Vargas.

En un comunicado, el líder panista señaló que, respetando en todo momento la presunción de inocencia de Jorge Romero, se le ha pedido que se presente ante las autoridades que llevan a cabo la investigación, para que aclare su situación legal.

Destacó que el partido será facilitador de lo que las autoridades estatales pudieran requerir para llevar a cabo una investigación exhaustiva y objetiva del hecho.

En Acción Nacional siempre se ha actuado y se actuará en estricto apego a la legalidad y en favor de la impartición de justicia.

"Por ello, informó que en el caso de la acusación que pesa contra el diputado federal electo Jorge Romero Vázquez, el partido será facilitador de lo que las autoridades estatales pudieran requerir para llevar a cabo una investigación exhaustiva y objetiva del hecho".

Cifuentes dijo que estarán atentos a la información que brinde la FGE respecto al caso.