Diputado morenista llama "absolutista y dictador" a AMLO

El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Efraín Morales Sánchez, acusó de "absolutista y dictador de México", al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, por este proceder, el morenista sostuvo: "Mucho cuidado, señor Presidente, porque se puede estar gestando una incalculable revuelta social".

A través de su cuenta de Twitter @EfranMoralesSn1, el legislador, que a diferencia de varios de sus compañeros de bancada no fue favorecido con la reelección en su cargo, también acusó al Ejecutivo federal de ser un ex priista "de hueso colorado".

Por ello, sostuvo que ahora, aparte de desconocer al árbitro de la contienda electoral (el Instituto Nacional Electoral), lleva a cabo una elección de Estado al viejo estilo del PRI, aunque mencionó.

"Señor Presidente, tal vez ha sido un plan con estrategia y usted lo sabía perfectamente bien", denunció en su red social.

De igual forma, se refirió a las víctimas del percance de la Línea 12 del Metro, por lo que acusó a Andrés Manuel López Obrador de no tener sensibilidad con los familiares de los fallecidos, "porque no le gusta tomarse las fotografías para los periódicos y porque no conoce siquiera el sentir de la gente. Ahora ya no se arriesga usted a meterse al lodo, porque enferma, ahora ya no quiere salir en la fotografía", destacó.

Asimismo, se refirió a la muerte de 98 candidatos a diferentes puestos de elección popular que han sido asesinados en el país, convirtiendo este proceso electoral en el más sangriento de las últimas décadas.

"La mayoría de ellos formaban parte de su partido, al que hoy, al parecer, lidera desde Palacio Nacional y se ha convertido en el mejor y mayor promotor de Morena, en lugar de atender los problemas fundamentales del país", dijo.

Además, lo acusó de realizar un gran despliegue para involucrar al Ejército en múltiples actividades de políticas públicas: "¿No tendrá algo que ver con los resultados de este proceso electoral? ¿No será que usted se quiere reelegir para 2024 y convertirse formalmente en lo que ya es: un Presidente absolutista, un dictador de este país?".