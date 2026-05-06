Diputado propone inhabilitar a funcionarios vinculados al crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El diputado

(PRI) propuso reformar el artículo 109 de la Constitución, para establecer la

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de los funcionarios a los que se les comprueben vínculos con el"Toda persona que, mediante, sea declarada responsable de participar en actividades dequedarápara acceder o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión de carácter público, independientemente de que su origen derive de elección popular, designación, nombramiento o cualquier otro mecanismo previsto en la ley", refiere la iniciativa.El legislador priista recordó los casos del "" en Tabasco, donde se acusó a, exsecretario de Seguridad local, de participar con dicha organización para cometer losde combustible, extorsión y narcotráfico.Enlistó también el caso del presidente municipal de Tequila, Jalisco,(Morena), que fue detenido durante su mandato constitucional, acusado de tener nexos con ele incurrir en elY a lade combustibles (huachicol fiscal), encabezada por funcionarios de la Secretaría de Marina, "causando así un daño de cientos de millones de dólares al fisco mexicano"."En los últimos tiempos, la nación mexicana se ha visto lacerada por las actividades delen nuestro país, el cual se ha infiltrado dentro de las estructuras que componen los, lo cual sirve de cimiento para la constitución de lo que se denomina como ''", refirió el priista.Castro Bello destacó que organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas contra lahan alertado sobre la posible participación, apoyo o aquiescencia deen casos de desaparición, lo que agrava la percepción internacional sobre el Estado mexicano."Estamos ante una situación que rebasa el ámbito interno y afecta laen el mundo. No podemos permitir que quienes debensean parte del problema", sostuvo.