Diputados buscan que se investigue red de abuso sexual en escuelas

Diputados integrantes de la Comisión de Derechos a la Niñez, interpondrán exhortos para exigir que se abra una investigación "exhaustiva", en torno a la red de explotación sexual infantil organizada en diversas escuelas del país, revelada este lunes por EL UNIVERSAL.

Sergio Mayer, de Morena, recordó que la constitución contempla penas de hasta 65 años para quien abuse sexualmente de un menor, misma que se agrava si se incluye el delito de trata de personas. Lamentó que, pese a ello, haya personas sin escrúpulos quienes lucran con el dolor ajeno, por lo que adelantó que interpondrá un exhorto para solicitar una indagatoria.

"Las leyes ya están y se tienen que aplicar, voy a interponer un punto de acuerdo para exhortar que las autoridades revisen el caso y que lo atiendan a la brevedad, para que se castiguen a todos los responsables, es un delito que no puede quedar impune", puntualizó en entrevista con este rotativo.

Este lunes, se dio a conocer el contenido del informe "Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas", elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), en el que se revelan y documentan casos de abuso sexual con fines de pornografía en línea, en escuelas públicas y privadas de al menos siete entidades del país, en donde maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia han abusado de menores y los han videograbado para comercializar los videos.

Las entidades donde se han documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Sin embargo, el informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes.

Al respecto, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Verónica Juárez, se dijo preocupada por el caso, principalmente por la alta probabilidad de que la mayoría de ellos estén impunes. Aseguró que en esta administración los menores no están siendo visibilizados, ya que incluso se han reducido los recursos destinados a ese sector poblacional.

"Lamentarlo profundamente, es algo que veo con gran preocupación, saber que los resultados han sido nulos y que ha habido indolencia por parte de las autoridades es algo lamentable, pareciera que en los últimos los menores no han sido tomados en cuenta como debieran, desde siempre ha habido dificultades para reconocerlos como garantes de derechos, y en lo que va de esta administración ha habido una reducción de 82 mil millones de pesos en presupuesto destinado para niñas niños y adolescentes", explicó.

Agregó que también interpondrá un exhorto a la federación, para que se haga una investigación minuciosa sobre casos de abuso sexual con fines de trata en las escuelas.

"Que se realice la investigación correspondiente, se encuentre a los responsables y se les castigue con todo el peso de la ley. Además, pediremos en ese exhorto que ya se nombre al responsable del Sipina, porque llevamos meses sin titular, que se nombre y que implementen todas las políticas necesarias para evitar estas circunstancias", aseveró.

Finalmente, El diputado José Mario Osuna Medina, del PT, mencionó que en México la trata de personas es un tema alarmante que afecta principalmente a niñas y mujeres, ya que representan el mayor porcentaje de los delitos en la materia con 85 por ciento, mientras que los niños y hombres ocupan el 15 por ciento restante.

Precisó que Tlaxcala, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, son las principales entidades con mayor porcentaje de mujeres y niñas víctimas de estos delitos.

"Es importantísimo seguir trabajando para erradicar este delito, yo estoy trabajando en una iniciativa en la materia, pero apenas está en proceso de análisis con mis asesores, es un flagelo que debe eliminarse por completo", concluyó.