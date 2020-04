Diputados preparan reactivar cadenas productivas ligadas a EU

La Cámara de Diputados analizará el lunes con la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, la estrategia de la recuperación económica y los planes de alineación, con los socios comerciales Estados Unidos y Canadá, de las industrias que deben ser consideradas esenciales para que no se rompan las cadenas productivas.

Para discutir esos temas se coordinan también reuniones con el canciller, Marcelo Ebrard, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Laura Rojas Hernández (PAN). El encuentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) e integrantes de la mesa con Márquez, indicó, es "para abordar los asuntos que tienen que ver con la estrategia de la recuperación económica del país y el que es sin duda el tema más importante de la relación bilateral con Estados Unidos que es la alineación de las industrias esenciales para que no se rompan las cadenas de valor", dijo hoy en rueda de prensa virtual.

La diputada estableció que pese a la suspensión de sesiones del pleno, desde el 18 de marzo, la Cámara ha continuado sus trabajos vía virtual y "hemos ejercido nuestras facultades de control a través de las reuniones que hemos tenido con diferentes secretarios de Estado, seguiremos con éstas". Además "a pesar de las limitaciones que nos han impuesto esta pandemia, en las comisiones se ha avanzado en la discusión de dictámenes" para que una vez que se reanuden reuniones presenciales se voten de manera más ágil y se recupere el tiempo perdido. Asuntos pendientes que no pudieron ser resueltos y son de la mayor importancia lo son la elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la atención al rezago legislativo, pues se acumularon 236 dictámenes de iniciativas de periodos anteriores y el reciente, y es el rezago que el pleno tendrá que subsanar una vez que reanude actividades.